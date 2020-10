Stagione finita per Virgil Van Dijk, infortunatosi nella partita di ieri contro l’Everton dopo il terribile scontro con il portiere Pickford. Il Liverpool, attraverso una nota, ha annunciato che il difensore olandese ha rimediato una lesione ai legamenti del ginocchio destro e sarà costretto ad operarsi. Il club ancora non ha specificato i tempi di recupero ma sarà difficile vederlo in campo prima della fine di questa stagione.