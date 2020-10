Lammers: “Il Napoli ha meritato la vittoria, abbiamo giocato male”

Il giovane attaccante olandese dell’Atalanta, Sam Lammers, ha parlato ai canali ufficiali del club bergamasco dopo la sonora sconfitta 4-1 al San Paolo contro il Napoli:

“Abbiamo iniziato male, il risultato finale del match ci delude molto, anche se personalmente sono contento per il mio secondo gol con la Dea. Non abbiamo giocato come sappiamo, il Napoli è stato migliore di noi oggi. L’unica nota positiva per me sono questi due gol, sto cercando di fare del mio meglio. In Italia mi sto trovando bene, a Bergamo mi sento a casa e all’Atalanta sono in un grande club. Sono davvero contento”.