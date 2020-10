Il Napoli dopo le fatiche in campionato prepara la dubbiosissima sfida in Europa League, causa Cornavirus, contro l’Az Alkmaar. Gli olandesi che stavano vincendo sino all’80esimo per 2-0 nel finale si sono fatti rimontare per ben 2-2 dal Venlo dell’ex Napoli Machach. La squadra di Slot però ha già conquistato 4 pareggi nelle prime 4 di campionato. Un bottino a dir poco misero. La partita condizionata anche dall’espulsione di Svensson, ha confermato le numerosissime lacune che affliggono questa rosa, che giovedì alle 19:00 affronterà gli azzurri di Gattuso che hanno dilagato contro l’Atalanta.