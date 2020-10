Show del Real Sociedad in campionato, 3-0 rifilato al Real Betis. L’Euro rivale del Napoli in Europa League ha vinto e guadagnato la vetta della classifica in Liga con la vittoria contro il Betis. Prima Portu nel primo tempo e Oyarzabal e Jenuzaj nel secondo marcano la vittoria per i bianco azzurri. Bilancio negativo per l’AZ Alkmaar che pareggia la quarta partita di fila in Eredivise.