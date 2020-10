Il giornalista Antonio Corbo ha pubblicato il suo editoriale su La Repubblica in cui parla di Napoli-Atalanta. Si è soffermato soprattutto sulla prestazione di Tiemouè Bakayoko, autentica diga del centrocampo, sottolineando come questa operazione di mercato possa far riflettere la società, che non deve pensare solo ad investire tanti soldi per poterne ricavare il quadruplo nel giro di pochi anni.