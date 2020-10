Terminano i due anticipi di Serie A delle 18 con la Lazio che perde 3-0 a Genova contro la Sampdoria sotto i colpi di Quagliarella, Augello e Damsgaard. Brutto scivolone per i biancocelesti che restano a 4 punti in classifica dopo 4 giornate. Nel derby di Milano è il Milan di Stefano Pioli che porta a casa i tre punti dopo ben 4 anni. Succede tutto nella prima frazione, decisiva la doppietta di Ibrahimovic, non basta la rete di Lukaku.