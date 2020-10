Iachini su Callejon: “L’ho voluto io, ecco come giocherà con noi”

L’allenatore della Fiorentina Giuseppe Iachini ha parlato in conferenza stampa, del neo-acquisto José Maria Callejon e di come giocherà nel sistema di gioco viola.

“Callejon? L’ho voluto io, l’ho convinto a sposare il nostro progetto. Fortunatamente è rimasto ben impressionato ed ha accettato”.

“Nel nostro 3-5-2 abbiamo Biraghi a sinistra che scivola poi nella difesa a 4, mentre l’altro esterno, come Callejon, può attaccare e dare una mano in fase offensiva. Quando difendiamo, può tranquillamente poi stare nella linea a 5 e dare una grande mano come ha fatto negli ultimi anni a Napoli”.