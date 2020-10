Faouzi Ghoulam si complimenta con i suoi compagni via twitter dopo la vittoria contro l’Atalanta. L’algerino era entrato nella ripresa giocando uno spezzone di partita. Questo il suo commento: “Grande match: avanti così”.

Grande match: avanti così 👏🏽



Super match: continuons comme ça 💪🏽



Great game: let's keep it up 👍🏽



⚽️ #NapoliAtalanta 4-1 💙 #ForzaNapoliSempre 🇩🇿 #FG31 @sscnapoli pic.twitter.com/An5rggQfBw