Gasperini a Sky: “Divario notevole col Napoli, ma potevamo evitare alcuni gol. Difficoltà sulle palle lunghe”

Gian Piero Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport dopo la sonora sconfitta contro il Napoli: “Primo tempo di alto livello per gli azzurri, il divario è stato notevole. Dobbiamo pensare a cosa non siamo stati capaci di fare. Oggi siamo stati sottotono, abbiamo avuto problemi sotto ogni punto di vista e sofferto il Napoli. Potevamo evitare alcuni gol. A fine partita ho parlato con Gattuso di calcio”.

Su Mertens: “Abbiamo avuto qualche problema di troppo in mezzo al campo e siamo andati in difficoltà su qualche palla lunga. Dietro abbiamo peccato anche di più, ma probabilmente per le difficoltà viste anche negli altri reparti. Non è stata una buona prestazione”.