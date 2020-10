Il premier Giuseppe Conte ha parlato nella serata di ieri al Festival di Limes riguardo le strategie che adotterà per contenere il contagio.

“Nuovo lockdown? Lo eviteremo, dobbiamo evitarlo. C’è stato perché inizialmente la pandemia ci ha presi di sorpresa ed eravamo impreparati, adesso facciamo molti test e abbiamo le risorse necessarie”.

“Dobbiamo reagire con una nuova strategia, più mirata e sicura, e non adottare il lockdown che è l’ultima alternativa per chi non ha mezzi per reagire”.