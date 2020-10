CdM – Ipotesi Bakayoko dal primo minuto, ma Gattuso ha anche un piano di riserva

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha parlato della partita di oggi tra Napoli e Atalanta e del possibile utilizzo del nuovo acquisto azzurro: “Bakayoko scalpita, il ritiro forzato è stato prezioso per l’ex Chelsea: si è messo in linea con la condizione fisica dei compagni di squadra. Non gioca da più di sette mesi, non può avere il ritmo-partita soprattutto contro l’Atalanta che tra le linee ha una capacità spaventosa d’accelerare il gioco. Gattuso durante la rifinitura ha sperimentato varie soluzioni ma la tentazione d’affidarsi a Bakayoko, con la consapevolezza che non può avere in novanta minuti nelle gambe, è forte per dare più equilibrio e sostanza fisica al 4-2-3-1. Lobotka è l’alternativa più pronta per caratteristiche, Demme sembra un po’ dietro nelle gerarchie in questo momento. Gattuso insiste molto sul 4-2-3-1 ma il 4-3-3 non è mai stato abbandonato, è un piano B pronto anche a gara in corso se sarà necessario”