Napoli-Atalanta, la carica del ritrovato Ilicic e il bentornato dei neroazzurri

Napoli-Atalanta sarà una gara da ricordare già solo per un evento che tutti gli appassionati di questi sport attendevano con ansia da tempo: il ritorno di Josip Ilicic.

Fantasista della Dea dotato di una tecnica assurda, il 32enne sloveno è stato per molti mesi allontanato dal campo per questioni prettamente psicologiche, private.

Ora, con la mente sgombra ed il fisico pronto, è più carico di prima:

“Grazie a tutti per i messaggi di questi mesi🙏🏻 Sono tornato”