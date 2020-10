In vista del match con l’Atalanta, Bakayoko ha dichiarato di sentirsi pronto a giocare. Il francese ha buone capacità difensive. È un ottimo recupera palloni, è dotato di un fisico notevole, ha abilità nel gioco aereo e inoltre ha dimostrato di saper giocare davanti alla difesa. Tutte le caratteristiche che servono nell’idea del 4-2-2-1 di Gattuso. Nonostante la concorrenza di Demme e Lobotka, l’ex Milan potrebbe rivelarsi la miglior scelta contro la Dea, squadra veloce e che gioca un ottimo calcio. L’unico problema è che non gioca da marzo e potrebbe non resistere 90 minuti. In tal caso sono pronti gli altri due mediani a dargli manforte e sostituirlo a gara in corso.