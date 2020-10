Lo Monaco: “Juve – Napoli? Decisione sarà ribaltata in altre sedi, vi dico la mia”

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sul caso Juve – Napoli:

“Il giudice sportivo, Gerardo Mastandrea, non poteva decidere in maniera diversa poiché la precedenza è dettata dal protocollo che dovrebbero rispettare tutte le società. Non penso sia andato assolutamente nel merito, cosa dove si andrà nei successivi gradi di giudizio, che sono sicuro ribalteranno questa decisione, ci si dimentica che il protocollo aveva una carenza di base, aveva coinvolto le unità sanitarie locali e regionali, lasciando la sovranità a queste realtà e cosa che hanno esercitato”.