Settimana di rientri per i nerazzurri che contro il Napoli porteranno (con probabile dalla panchina) sia Ilicic che Miranchuk. Il 3-4-1-2 di Gasperini potrebbe virare in un 3-4-2-1 con Malinovskyi (favorito su Pasalic) e Zapata (in ballottaggio con il connazionale Muriel). In difesa Romero va verso la pachina. Toloi infatti, negativo al tampone, è pronto a tornare. In porta c’è ancora Sportiello. A riferire le ultime di formazioni è il portale di Sky Sport.