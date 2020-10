Il governatore De Luca ritorna sull’ordinanza di ieri riguardo la didattica a distanza e, sorprendendo tutti, consente l’attività in presenza delle scuole dell’infanzia come richiesto dai sindaci campani. Pertanto da domani asili e nidi ospiteranno i bambini dai 0 ai 6 anni, mentre la DAD resta obbligatoria per le scuole primarie e secondarie fino al 30 ottobre.