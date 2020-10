I dati odierni hanno mostrato una salita della curva dei contagi in Italia: oltre 10mila casi. Numeri che preoccupano e portano a prendere decisioni più dure da parte del governo. Infatti nelle prossime ore ci sarà una stretta a livello nazionale tramite un nuovo Dpcm. Tra le ipotesi ci sarebbero smart working obbligatorio, chiusura delle palestre, dei centri estetici, di cinemi e teatri, ingressi scaglionati a scuola e più didattica a distanza per le scuole superiori. Il nuovo decreto non comprenderebbe una chiusura delle scuole (Campania esclusa). Per quanto riguarda locali, pub e ristoranti la chiusura potrebbe essere anticipata alle 22 o 23. Probabile coprifuoco fissato alle ore 22. Il nuovo Dpcm verrà firmato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, entro domani e avrà effetto immediato.