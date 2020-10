L’Atalanta ritrova Ilicic, Gattuso tra qualche dubbio: le ultime verso sabato

Abbandonando – per un momento – le amarissime questioni extra-campo, ecco che ritorna il rettangolo verde: Napoli-Atalanta, in programma sabato alle 15.

Gli azzurri di Rino Gattuso torneranno a giocare al San Paolo contro la corazzata bergamasca e – secondo le ultime di Sky Sport – ulteriori preoccupazioni incombono sulla difesa partenopea: dopo tanti mesi, tornerà in panchina Josip Ilicic.

Al netto degli esclusi per Covid o per acciacchi vari (vedi Inisgne) queste sono le ultime di formazione per Sky:

Napoli: “Gattuso pare orientato a confermare il trittico Politano-Mertens-Lozano dietro a Osimhen. Sulla sinistra Mario Rui favorito. In porta dovrebbe spuntarla Ospina”.

Atalanta: “Settimana di rientri per i nerazzurri che contro il Napoli porteranno (con probabile dalla panchina) sia Ilicic che Miranchuk.

Il 3-4-1-2 di Gasperini potrebbe virare in un 3-4-2-1 con Pasalic che si gioca una maglia con Muriel. n difesa Romero va verso la pachina. Toloi infatti, negativo al tampone, è pronto a tornare. Da monitorare il possibile rientro anche di Gollini“.