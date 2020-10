Tiemouè Bakayoko, nuovo centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport:

“Gattuso è come un padre per me. Da quando ci siamo separati dopo l’anno al Milan non abbiamo mai smesso di sentirci. Il mister ama molto il suo lavoro e pretende il massimo impegno: ci dà sempre tanti consigli su come migliorare e applicare le sue idee di gioco in campo, è molto felice se ci vede lavorare sodo e noi vogliamo accontentarlo”.