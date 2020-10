Tuttosport: “Napoli negligente, l’Asl è intervenuta per un errore del club”

“Venerdì il Napoli trova un positivo nella squadra, Zielinski appunto, e – a quanto sta emergendo – non crea la bolla in una struttura predefinita e indicata ad Asl e Lega. Con quella violazione al protocollo, perde i benefici del protocollo stesso, perché senza bolla i giocatori sono, effettivamente, liberi cittadini e, in quanto contatti stretti di un positivi, non potrebbero lasciare l’isolamento, come correttamente detto dalla Asl.

Quindi, il divieto della Asl non è un legittimo impedimento di raggiungere Torino, ma il frutto di una negligenza da parte del Napoli, che quindi non è riuscito a disputare la partita per un errore nell’applicazione del protocollo, non per una qualche emergenza locale segnalata dalla Asl”.

Così Tuttosport ha ricostruito il giorno che ha preceduto il match tra Juventus e Napoli, con il club partenopeo che sarebbe (secondo tale ricostruzione) colpevole e dunque meritevole della sconfitta a tavolino.