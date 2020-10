Gianni Nanni, Medico Sociale Bologna e rappresentante Medici serie A nella commissione medica FIGC, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Non mi sento di giudicare l’operato della Asl di Napoli, però quando si prende una decisione bisogna valutare sempre le conseguenze. Sul rinvio ha perso il calcio e l’Italia. La bolla modello Nba in Italia e nel calcio in generale non è applicabile. Basta rispettare le regole, le strettissime norme sanitarie ed i protocolli. Solo così la serie A può andare avanti tranquillamente con le nostre microbolle. Il protocollo deve essere rispettato e non stravolto. I nostri centri sportivi devono essere blindati ed usati con le norme rigorose solo dal gruppo squadra”.