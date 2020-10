Lega B, rinviata Monza-Vicenza: il comunicato ufficiale

E’ stata rinviata Monza-Vicenza, gara valida per la terza giornata del campionato di Serie B. A comunicare l’ufficialità del rinvio è la Lega Serie B, con questa nota:

“La Lega B comunica che la gara tra Monza e Vicenza, valevole per la 3a giornata della Serie BKT e in programma sabato 17 ottobre alle ore 14, è stata rinviata a data da destinarsi”.

La richiesta di rinvio viene dal club lombardo, in seguito ai nove casi di positività tra giocatori (sette) e membri dello staff (due). In seguito alle nuove regole, il Monza poteva scendere in campo, vista la disponibilità di 13 giocatori negativi, ma i club hanno però facoltà di chiedere il rinvio soltanto una volta nella stagione, in caso di 8 positività nel gruppo squadra tra l’ultima partita e le 48 ore precedenti alla gara successiva.