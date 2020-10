L’appello del Presidente Figc Gravina: “Ora scaricate la app Immuni”

Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha inviato lunedì una lettera alle tre Leghe e alle associazioni di calciatori, allenatori e arbitri, invitando tutti alla massima prudenza:

“Il mondo del calcio in questo periodo sta facendo squadra al proprio interno e con le Autorità nazionali e locali per far fronte ad un’emergenza senza precedenti. Per questo motivo, tra i vari programmi che la Figc intende promuovere, c’è anche quello che riguarda la valorizzazione dei messaggi di prevenzione e di attenzione ai comportamenti corretti dentro e fuori dal campo“.



Nella sua lettera, Gravina formula l’invito a “sostenere la conoscenza e la diffusione dell’applicazione IMMUNI, promossa dal Ministero della Salute quale supporto tecnologico per il tracciamento dei contatti e per limitare la diffusione del virus Covid-19“.



Proprio oggi, il presidente dei Medici Sportivi Italiani e consigliere della Lega Serie A, Maurizio Casasco, intervistato da La Gazzetta dello Sport ha proposto di rendere obbligatorio l’uso dell’applicazione da parte dei calciatori e dei diversi gruppi squadra. Secondo gli ultimi rilevamenti, la app Immuni è stata finora scaricata da una percentuale di italiani che balla fra il 20 e il 25 per cento.