Italia-Olanda: le formazioni ufficiali e dove vederla

Stasera alle 20.45 gli Azzurri affronteranno gli Oranje in Nations League. La squadra di Mancini guida il gruppo 1 a quota 5, l’Olanda insegue a 4. All’andata vittoria per 1-0 alla Cruyff Arena con il gol di Nicolò Barella.





FORMAZIONI UFFICIALI:

Italia (4-3-3) – Donnarumma; D’Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Pellegrini. All: Mancini

Olanda (4-3-3) – Cillessen; Hateboer, de Vrij, Van Dijk, Akè; Van de Beek, F. De Jong, Blind; Wijnaldum, L. De Jong, Depay. All: de Boer





DOVE VEDERLA: La partita sarà in diretta in chiaro su Rai 1.