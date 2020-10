Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbero essere non più uno, ma due i punti di penalizzazione per il Napoli per non essere sceso in campo a Torino contro la Juventus dieci giorni fa.

Tra le altre ipotesi, la migliore per il club partenopeo prevede soltanto una multa con il rinvio della gara a data da destinarsi. Tuttavia, potrebbe addirittura slittare nuovamente la sentenza trovando un espediente in un momento in cui i contagi sono in forte aumento.