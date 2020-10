CdS: “Spadafora spera nel 3-0 a tavolino per un motivo”

«Mi aspetto una decisione saggia – ha affermato Spadafora -. Farà giurisprudenza? Non c’è dubbio, infatti sto attendendo anche io». Le parole del Ministro dello Sport sono suonate come un avvertimento. Ha fatto capire, infatti, di aspettarsi la vittoria a tavolino per la Juventus, in linea con quanto previsto dal protocollo e poi dalle norme che regolamentano la disputa delle partite in caso di contagi nel gruppo-squadra. Qualora la sentenza dovesse essere a favore del Napoli, come reagirebbe l’Inter con sei contagiati? Tutte le altre squadre vorranno lo stesso trattamento riservato agli azzurri ed è questo il pericolo che Spadafora vuole scongiurare.

Il campionato andrà comunque terminato e, nonostante i tempi ridotti, torna in auge la soluzione play off.

Fonte: Corriere dello Sport