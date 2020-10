Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, ha commentato attraverso i propri canali social la sentenza del giudice sportivo su Juventus-Napoli:

“La decisione di assegnare la sconfitta per 3-0 a tavolino al Napoli è stata determinata da due circostanze, ossia che il divieto di trasferta è arrivato soltanto alle 14:13 di domenica e il volo per Torino era stato disdetto il giorno prima. Secondo il Giudice Sportivo, entro le 14:31 il Napoli poteva tranquillamente partire per l’Allianz Stadium. Saranno queste le circostanze che nel ricorso si ritorceranno contro gli azzurri. Tuttavia, il giudice non si è espresso sull’Asl e sul protocollo Figc“.