Nonostante nel corso del calciomercato sia stato spesso allontanato da Napoli, ad oggi Elseid Hysaj potrebbe rinnovare il proprio contratto. In estate il suo agente, Mario Giuffredi, disse che tutto si sarebbe risolto entro il mese di ottobre. Gennaro Gattuso spera in una permanenza dell’albanese, anche perché potrebbe andare via a parametro zero in caso di mancato prolungamento. Lo riferisce l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.