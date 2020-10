Mandorlini: “Napoli insieme all’Atalanta possono dare fastidio per lo scudetto”

Andrea Mandorlini, allenatore del Padova, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

“Napoli-Atalanta? E’ difficile facile un pronostico dopo 15 giorni e dopo tutto quello che è successo. Sono due squadre che giocano un bel calcio, l’Atalanta la conosciamo tutti, il Napoli ha trovato la sua identità. Credo che sarà una partita aperta a qualsiasi tipo di risultato. E’ chiaro che il Napoli ha il fattore campo dalla sua, ma in questo momento l’Atalanta in casa o fuori è molto temibile. Sia Napoli che Atalanta possono competere per il titolo fino alla fine, anche se siamo sempre in balia del Covid, credo che abbiano le qualità per lottare contro la Juve e l’Inter”.