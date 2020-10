Maksimovic, rinnovo in stand-by: tutto si è arenato al Camp Nou

Come riportato da Il Corriere dello Sport, il rinnovo di Nikola Maksimovic è in stand-by. Tutto sembrava andare per il meglio, con il difensore serbo pronto a rinnovare per altri 5 anni, ma a causa della panchina al Camp Nou contro il Barcellona negli ottavi di finale di Champions League la trattativa si è arenata. Il calciatore sperava di trovare spazio, perchè fino a quel momento era stato uno dei protagonisti della stagione azzurra. Adesso le parti continueranno a stare in contatto per cercare un’intesa quanto prima.