Ciro Venerato, esperto della Rai sul calciomercato, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del caso del giorno: lo sfogo di Milik, che ha scaricato le responsabilità sul Napoli per la mancata cessione. Venerato, che ha seguito le vicende di Milik, ha detto queste parole:

“Molti tifosi sono arrabbiati con Milik per la sua poca riconoscenza, ma nel calcio certi sentimenti stonano di molto e bisogna essere pratici. Milik, ad esempio, ha ammesso di aver avuto contatti con altri club quando era sotto contratto con il Napoli; sarebbe proibito, ma ormai tutti fanno così. Però dire che De Laurentiis ha impedito a Milik di andare alla Juve, perché della Juve si sta parlando, è esagerato: i bianconeri non hanno soddisfatto le richieste del patron del Napoli, che credo sia libero di valutare il cartellino dei propri giocatori. La Juve non ha soddisfatto le richieste del Napoli e l’affare è saltato: inoltre, negli ultimi giorni Milik ha fatto saltare l’accordo tra Fiorentina e club partenopeo per la sua cessione”.