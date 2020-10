Lorenzo Insigne sta recuperando bene dopo l’infortunio contro il Genoa: l’esterno sinistro sta migliorando nell’isolamento della rosa degli azzurri e sta facendo passi da gigante.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, lo staff medico del club azzurro, gli assistenti di Rino Gattuso e anche il suo entourage sarebbero sorpresi dai miglioramenti del capitano, che potrebbe tornare in campo in anticipo rispetto alle previsioni.

Insigne, infatti, potrebbe tornare ad essere a disposizione del suo allenatore il 22 ottobre, quando la squadra partenopea debutterà in Europa League; in quella partita Insigne potrebbe andare in panchina, prima di tornare ad essere titolare contro il Benevento, il 25 ottobre.