Diritti tv Champions League: offerte anche da DAZN e Amazon

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, oggi alle ore 10 si apriranno le buste dei broadcaster con le loro offerte per quanto riguarda i diritti della Champions League. Si vincerà, sicuramente, con una cifra inferiore rispetto ai 300 milioni versati per l’ultimo triennio e, oltre ai soliti Sky e Mediaset, quest’anno anche DAZN e Amazon(che ha conquistato delle offerte in palio in Germania) hanno presentato offerte per tutti i pacchetti in palio. L’Italia è l’ultimo Paese tra i big europei che ancora deve assegnare i diritti tv, ma i tempi non saranno immediati. La RAI, invece, non ha presentato nessuna offerta. Ci sono diversi pacchetti: uno che riguarda 16 partite di martedì, un altro che riguarda 17 gare di mercoledì, poi l’acquisto di tutte le partite, fatta eccezione per la finale.