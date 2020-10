CdS – Napoli, Koulibaly era convinto di andare al Manchester City: il retroscena

Il Corriere dello Sport parla della trattativa, poi non andata in porto, tra Napoli e Manchester City per Kalidou Koulibaly.

A detta del quotidiano, la convinzione di molti e del calciatore stesso è che poi il senegalese avrebbe vestito la maglia del City, ma così non è stato.

Però, la permanenza a Napoli, non è un problema per Kalidou: come ha sempre sostenuto nelle interviste, qui sta bene e alla fine dello scorso campionato c’è stato un incontro tra il suo agente e Aurelio De Laurentiis per parlare di rinnovo.