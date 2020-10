Alvino: “Mi auguro che su Juve – Napoli sia fatta giustizia, aspettiamo con ansia domani. CR7? Il Napoli poteva essere l’untore”

Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna, ha parlato ai microfoni di Radio Goal:

“Se il Napoli fosse partito per Torino, ad oggi con la positività di Cr7, sarebbe stato processato in pubblica piazza come il club untore di Ronaldo, per fortuna il Napoli è ligio alla legge, è una società seria. Aspettiamo che domani sia fatta giustizia a 360 gradi e che Juventus-Napoli venga rinviata. Credo che la decisione del Giudice Sportivo sia veramente una decisione importante, aprirà a situazioni diverse a quelle attuali in un senso o nell’altro. Saranno stati giorni difficilissimi per il giudice, ma non ho dubbi che sarà libero da qualsiasi tipo di condizionamento nel decidere per il meglio. Auspico sempre il buon senso che possa mettere intorno ad un tavolo tutti per poter rivedere il protocollo, magari aggiornandolo ogni mese in base ai dati della curva epidemiologica della pandemia. Come per il nuovo dpcm le decisioni prese non devono avere una durata oltre i 30 giorni“.