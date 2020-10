Allan: “Nacquero delle discussioni, ma non porto rancore. Ricordo gli anni con Sarri. Ancelotti? Un maestro. Ho solo un rimpianto”.

L’ex centrocampista del Napoli, Allan Marques, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del sito ufficiale dell’Everton. Il brasiliano ha parlato dei suoi anni sotto l’ombra del Vesuvio, dal sogno Scudetto con Sarri al periodo buio con Ancelotti.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“L’anno scorso c’è stato un periodo difficile, perdevamo tante partite e di conseguenza nacquero delle discussioni. Sono cose che capitano, non porto rancore. Ringrazierò per sempre il Presidente per l’occasione che mi ha dato e i tifosi per il trattamento ricevuto dall’inizio alla fine. Ancelotti? Un maestro, sono felice di poter lavorare di nuovo con lui. Ricordo gli anni di Sarri, in campo c’era un’armonia fantastica, tutti ci ammiravano. Scudetto? Unico rimpianto, fa male non aver vinto il titolo”: