Sergiy Serebrennikov, agente di Ruslan Malinovskyi, ha parlato ai microfoni di Radio Marte del suo assistito e della presunta trattativa con il Napoli.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Ruslan? Dopo la sosta tornerà a Bergamo per preparare la gara contro il Napoli. Trattativa con gli azzurri? A dire il vero non c’è mai stata, solo un un semplice interessamento così come per Mykolenko“: