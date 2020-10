L’emergenza sanitaria e il crescente aumento dei casi da coronavirus sta mettendo in difficoltà le squadre di Serie A, su tutte il Genoa, alle prese con una situazione molto difficile e che rischia di non avere a disposizione il numero sufficiente di calciatori per disputare le prossime partite di campionato.

In giornata, Pierpaolo Marino, ex DT del Napoli attualmente all’Udinese, ha così scritto sul suo profilo Twitter:

“In seguito a quanto sta accadendo per il Covid penso sarebbe giusto che la Lega A chiedesse alla Figc di allargare il “Tetto alle Rose” almeno a 30 giocatori. Ciò permetterebbe agli esclusi di essere reintegrati ma anche ai Club di prendere svincolati”.

Il tweet:

