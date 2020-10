Come riporta l’edizione odierna de la Repubblica, la RAI si defila e rinuncia ai diritti tv, per la trasmissione delle partite di Champions League.

Come già avvenuto per il triennio scorso, l’ente nazionale non ha presentato offerte per il periodo 2021-2024. Resta, dunque, in corsa Mediaset, ma anche Amazon.

Come rivela il quotidiano, infatti, l’azienda guidata da Jeff Bezos sarebbe pronta a sbarcare sul mercato italiano. A non prendere bene, però, la decisione della RAI (che è ancora da confermare) è l’USIGRai (unione sindacale dei giornalisti RAI), definendo questa ipotesi “Inspiegabile e inaccettabile”.