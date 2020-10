TuttoSport – Non solo il Napoli aveva pensato a Soumaré: due italiane sul francese

Inter e Milan sono stati sfidanti anche sul mercato nell’ultima sessione, vedi per esempio Tonali finito poi alla corte di Pioli. I rossoneri hanno ragionato anche su altri centrocampisti, tra cui uno degli obbiettivi Boubakary Soumaré, 21enne mediano del Lilla e della nazionale francese Under 21. Il club francese non ha mai aperto a un prestito, anzi, ha pure rimbalzato per esempio il Newcastle che aveva messo sul piatto addirittura 35 milioni. A fine mercato hanno fatto un pensiero sul giocatore anche Inter e Napoli, che poi ha virato su Bakayoko. A riportarlo è l’edizione online di TuttoSport.