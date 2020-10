Carlo Tavecchio, ex presidente della FIGC, a Tuttomercatoweb.com ha parlato anche del caso più caldo di quest’ultima settimana, Juve-Napoli. Questa la sua opinione:

“Se l’Asl è intervenuta come dicono, c’è una discrasia tra i poteri dello Stato. Vero, un conto è il Ministero della Salute ma nel protocollo mi pare ci fosse la possibilità dell’ultima parola dell’Azienda Territoriale. Se davvero fosse intervenuta, non è un problema di poco conto. Chi si prende la responsabilità di andare contro questa decisione? Anche se l’accordo coi club però così salta.. Non si capisce più da dove iniziare. Non può mancare il manico in un sistema paese!”.