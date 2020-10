Enrico Preziosi, presidente del Genoa, a La politica nel pallone su Rai Parlamento è tornato a parlare del caso Juve-Napoli:

“Le basi per interrompere il campionato non credo ci siano. Non ci fa sorridere la situazione ma non capisco perché bisogna interrompere se si va avanti con le giuste precauzioni. Lo spettacolo deve essere salvato, anche se viene a scadere in una competizione non corretta e salvare la Serie A che deve andare avanti”.

“Juve-Napoli? Non so proprio come andrà a finire. Intervento dell’ASL, interpellata o meno, c’è stato e bypassa a regolamenti e protocolli. Penalizzazione? Non lo so, può essere. Ci sta pensando la Procura ad indagare. Sono curioso anche io di sapere come andrà a finire. De Laurentiis? L’ho sentito, ma per altri motivi che riguardano operazioni finanziarie che coinvolgono la Lega”.