Nazionale italiana, out tre calciatori contro i Paesi Bassi

Dopo l’allenamento a Danzica, la nazionale italiana è in partenza per Bergamo, dove mercoledì affronterà i Paesi Bassi, nel match valido per la quarta giornata della Nations League.

Roberto Mancini, però, dovrà fare a meno di alcuni calciatori: Manuel Lazzari, difensore della Lazio, si è infortunato questa mattina in allenamento e farà rientro a Roma. Non ci sarà nemmeno Andrea Belotti che, dopo l’ammonizione presa contro la Polonia, è squalificato e, dunque, indisponibile per il match. Non farà rientro, invece, Giacomo Bonaventura, che aveva lasciato ieri il ritiro, per la nascita del figlio.