Il Napoli continua a preparare, all’interno della bolla di isolamento a Castel Volturno, il match di sabato contro l’Atalanta. Questo il report dell’allenamento odierno comunicato direttamente dalla società sul proprio sito ufficiale:

Seduta pomeridiana per il Napoli al Training Center. La squadra ha iniziato la sessione con lavoro di forza in palestra. Successivamente allenamento aerobico sul campo 3. Di seguito esercitazioni di passing drill. Chiusura con partitina a campo ridotto. Terapie, palestra e lavoro in campo per Insigne.