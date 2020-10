L’avvocato Marrucco: “Scudetto? Dipende da Osimhen. Per le multe rischiano in pochi”

Durante la trasmissione “Il Sogno Nel Cuore” in onda su Radio Crc, è intervenuto il Fulvio Marrucco, avvocato e agente, per parlare del mercato del Napoli e non solo. Ecco le sue parole:

“Mercato? Da tifoso sono molto contento del lavoro svolto sul mercato, la squadra è stata rinforzata. Non ci sono ruoli scoperti. Credo che il Napoli non abbia preso un terzino sinistro perché crede nel recupero di Ghoulam. Forse è la volta buona che lo rivedremo in campo“.

“Scudetto? Se Osimhen segnerà tra i 15 e i 20 gol credo che il Napoli possa lottare per il vertice. Inoltre spero che Gattuso, che finora ha fatto molto bene, continui a migliorare. Le 5 sostituzioni sono una grande arma: dal 60′ si gioca un’altra partita. Se il mister migliorasse nella lettura della partita e nei cambi allora la squadra può diventare devastante”.

“Milik? Non ha saputo gestire la situazione, ha perso tempo con la Roma perché non voleva rinunciare a due mensilità. Allan invece lo ha fatto ed ora è protagonista con un’altra maglia. Il polacco rischia di restare in tribuna in una stagione che è fondamentale in chiave Europei”.

“Multe? Ci sono segnali di distensioni da parte di De Laurentiis. La questione è stata fatta scivolare, rischiano in pochi, tra cui appunto Milik. L’attaccante potrebbe essere citato dal Napoli per i danni di immagine arrecati al club nel post Napoli-Salisburgo“.

“Juve-Napoli? La questione non finirà con la decisione del giudice sportivo. Se venisse data la sconfitta a tavolino il Napoli avrebbe tutto il tempo per lavorare al recupero della gara. Alla fine credo che la società azzurra se la possa cavare con un’ammenda per non aver rispettato la bolla dopo la positività di Zielinski”.