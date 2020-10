In attesa del verdetto su Juve-Napoli, testa al match con l’Atalanta

Mentre si attende il verdetto su Juve-Napoli, sabato il Napoli è chiamato a sfidare una delle squadre più in forma del campionato. L’Atalanta di Gasperini sarà un avversario durissimo, visto anche il numero di goal che riesce a garantire il club orobico ad ogni partita: 13 goal in 3 partite. Con un Gomez in versione goleador e i terzini Gosens e Hateboer in condizione fisica smagliante, la gara sarà un importante banco di prova.

Dopo aver “riposato” contro la Juventus, per i motivi che tutti conosciamo, questa partita saprà dirci quanto sta bene questo Napoli e come si prepara all’inizio dell’Europa League. Una gara che testerà le ambizioni azzurre e il livello della squadra. Le assenze di Zielinski e Elmas sono probabili, per il resto dovrebbero tutti essere a disposizione.

Bakayoko prosegue l’iter degli allenamenti e si candida almeno per un posto in panchina, per poi magare subentrare. Come abbiamo già ribadito, con il franco-ivoriano si potrebbe già passare al 4-2-3-1 ma sarà compito di Gattuso scegliere come partire dall’inizio. La solidità del 4-3-3 potrebbe essere usata in questa partita contro un avversario offensivo e micidiale.