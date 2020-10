Il virologo Pregliasco: “Juve-Napoli? Protocollo redatto in un momento di ottimismo”

Durante la trasmissione “Si Gonfia la rete” in onda su Radio Marte, è intervenuto il virologo dell’Università di Milano Fabrizio Pragliasco per parlare della situazione Covid nel mondo del calcio. Ecco le sue parole:

“Dobbiamo comunicare una cosa difficile: il COVID-19, una malattia stupida, può determinare gravi danni. Nella maggior parte dei casi è banale, il giovane è asintomatico ma rimane comunque contagioso e può contagiare le persone più fragili della sua famiglia. Chiusure selettive? Secondo me in questa fase bisogna poter gestire in modo preattivo e di preoccupazione gli scenari, per essere pronti a fronteggiare una situazione che potrebbe peggiorare. Tutto questo dipenderà da noi, dal miglioramento dei tamponi al nuovo galateo che il DPCM renderà obbligo. Non sarà una decisione solo tecnica, ma anche politica. Ritengo però che a oggi si possa agire come è successo a Latina o La Spezia, quindi in territori specifici per situazioni particolari. Stato d’emergenza? Credo che considerando le normali procedure organizzative e gestionali, non si abbia una velocità nel decidere e pianificare. Da questo punto di vista lo giustifico. Questa patologia è banale ma dobbiamo fare in modo che non oscuri la possibilità di assistenza alle altre patologie. Durante la prima ondata molte persone con patologie più gravi sono state trascurate. Juventus-Napoli? Il protocollo era stato redatto in un momento di ottimismo, quando si pensava di stare più tranquilli, poi la realtà dà casistiche diverse. Dev’essere l’ASL a valutare complessivamente la situazione. Dobbiamo dare l’esempio e non dobbiamo eccedere nelle esigenze che non siano principalmente quelle sanitarie”.