IG – Ghoulam risponde alle domande dei tifosi: le dichiarazioni del terzino azzurro

Dal suo approdo all’ombra del Vesuvio datato gennaio 2014 ad oggi, Faouzi Ghoulam è apprezzato dai tifosi azzurri sia per le sue giocate che per i suoi atteggiamenti fuori dal campo. Infatti, si è sempre mostrato come un ragazzo dal grande cuore e aperto al dialogo con i supporters. Oggi ha risposto ad alcune domande inviategli su Instagram.

Che ne pensi di Napoli? Con chi hai legato dei calciatori?

“Napoli è una bella città, si piange due volte: quando arrivi e quando te ne vai. Ho legato con Mertens, Koulibaly e Insigne, è da tanti anni che gioco con loro”.

Secondo te chi è il difensore più forte al mondo?

“Questa è una domanda semplice, per me tutta la vita Kalidou Koulibaly”.

Chi è il compagno di squadra più comico?

“Sicuramente Malcuit, ma anche Manolas non è da meno”.

Ti trovi bene a Napoli?

“Certamente, sono 6 anni e mezzo della mia vita, per un calciatore è tantissimo, quasi la metà della carriera. Per me è molto di più, e ne sono veramente orgoglioso”.

Tra le altre cose, ha regalato la sua maglietta ad un tifoso che non può permettersela, confermando ancora una volta di essere molto generoso. Un gesto che lo farà entrare ancor di più nel cuore dei suoi beniamini.