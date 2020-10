Crotone, Vrenna: “Juve-Napoli? Giusto il rinvio. Scudetto? Bianconeri favoriti”

In esclusiva per TuttoJuve.com ha parlato Gianni Vrenna, presidente del Crotone. Le sue parole sulla lotta scudetto e su Juve-Napoli:

“Contro la Juve ci vorrà un’impresa. Sembrerà strano, ma io spero che i ragazzi ripetano la gara contro il Sassuolo. Il risultato subito può dare un’idea di una squadra allo sbando, ma non è così. Ronaldo a parte, ci sono diversi giocatori da temere, tra cui Dybala. Il fatto che Pirlo sia alla sua prima esperienza non deve ingannare: è stato un grandissimo da giocatore, e se in panchina dimostra la stessa bravura, la Juve ha fatto una grande operazione. È una scommessa della dirigenza bianconera, che è consapevole del fatto che ci voglia tempo e pazienza”.

“Scudetto? La Juve parte davanti a tutti, poi l’Inter è la rivale principale, ma vedo bene anche il Napoli. Anche questo è un campionato particolare, condizionato dal virus”.

“Juve-Napoli? Non so cosa possa decidere il Giudice Sportivo. Opterei per il rinvio, anche a breve. C’è stata un po’ di confusione: è vero che il Napoli non si è presentato ma è stata la ASL a bloccarlo”.