Il caso Juventus-Napoli fa discutere anche a distanza di giorni. Tante sono state le indiscrezioni e ipotesi riguardo quel che decreterà la sentenza del giudice sportivo. Tra i tanti, ne ha parlato anche il giornalista ed editorialista de “La Repubblica” Antonio Corbo durante la trasmissione “Marte Sport Live” di Radio Marte:

“Juventus-Napoli? I bianconeri hanno assunto un atteggiamento che non è piaciuto a molti, perchè hanno dimostrato di voler ottenere i tre punti senza giocare, con molto accanimento. Lo stesso Marco Travaglio ha rivelato che, se ci fosse stato Gianni Agnelli, non ci sarebbe stata questa decisione. La Juve può dare un contributo importante al campionato e, dunque, deve attenuare le pressioni e giocare la partita appena possibile. Se non presenterà la sua memoria, il Giudice Sportivo darà il verdetto. Punto di penalizzazione? Mi fa ridere questa cosa… senza il 3-0 è impossibile che venga dato”.

Sul protocollo:

“Il protocollo va di sicuro aggiornato, l’ASL Napoli ha fatto capire che quello attuale è improponibile. Queste sono situazioni di enorme responsabilità che richiedono riflessione. Il Napoli ha segnalato la falla del protocollo, che va rimodellato”.